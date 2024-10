Brigitte Fontaine, le retour de l’iconoclaste de la poésie punk

Arrêtez tout! Épaulée par The Limiñanas, l’octogénaire Brigitte Fontaine sort un nouvel album. L’un de plus secouants de l’année.

En juin dernier, Brigitte Fontaine fêtait ses 85 ans. Un âge vénérable, qui devrait lui permettre de n’en faire qu’à sa tête. Si, toutefois, la chanteuse avait eu un jour un autre programme que celui-là… Depuis plus de six décennies, Fontaine navigue en effet en iconoclaste de la chanson française. Un ovni dont la fantaisie et l’audace n’ont cessé ces dernières années d’être célébrées. En francophonie, mais aussi à l’international.

On aurait pu croire que cette reconnaissance allait assagir l’intéressée. Quatre ans après Terre neuve, Brigitte Fontaine ne lâche pourtant rien. Avec Pick Up, publié cette semaine, elle sort même l’un des meilleurs disques français de l’année (et de sa propre discographie). Un album à la fois touchant et décoiffant, consacrant une liberté de ton unique.



Fée Carabosse

En réalité, après son passage à vide des années 80, Brigitte Fontaine n’a plus jamais quitté très longtemps le devant de la scène. Avec des disques parfois inégaux. Et, lui reprocheront certains, en cultivant un personnage extravagant qui a pu parfois frôler la caricature. Avec Pick Up, rien de tout ça.

L’album est le fruit d’une collaboration avec The Limiñanas, l’une des formations françaises les plus passionnantes de ces quinze dernières années, capable de produire le rock le plus abrasif qui soit comme de collaborer avec le parrain de la techno française, Laurent Garnier. Pour Brigitte Fontaine, et les compositions son compagnon Areski Belkacem, Marie et Lionel Limiñana ont imaginé un décor à la fois rêche et instantané. Teigneux, les douze morceaux de Pick Up oscillent entre rock garage, dérives new wave, ruminations kraut et psychédélisme sauce chaâbi.

Un programme idéal pour le scandé-chanté de la chanteuse supérieure, qui ne peut s’empêcher de ruer dans les brancards. Notamment en se branchant directement sur les remous de l’époque. En début de disque avec Neuf trois -« Peine de mort aux ados/Ceux qui refusent d’obéir aux maîtres-chiens »- et à la toute fin avec Le Beau temps – « Le soleil crie joie/Il immolera vous et moi ».

Brigitte Fontaine est à la fois la jeune mariée brandissant le drapeau noir -« mon époux me prend sous le tulle/Et tous les invités hululent! » (Mariage). Et la fée « Carabosse/sac d’os », la « Madonne des tempêtes », qui peut se permettre de « ne pas faire de phrase parce que cela écrase » (Sac d’os). Une pythie autoritaire et fascinante, qui sait « des choses que personne ne sait, pas même moi » (Comme il est tard). À ces considérations viennent s’ajouter celles sur son âge et la fin qui se rapproche toujours un peu plus. Sur le bouleversant Cantilène, elle chante: « Comme il est tard/J’ai le corps satiné qui s’use sous les bras (…) La mort travaille comme une araignée. » Pour autant, Pick Up n’a rien de funèbre, traversé au contraire par un souffle de vie ébouriffant.

À cet égard, on donnerait beaucoup pour être en pareille forme à 85 ans. Mais si on pouvait, dès aujourd’hui, déployer ne serait-ce qu’un peu de la liberté et de la fantaisie de Brigitte Fontaine , on serait déjà comblé…