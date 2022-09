Télé : du nouveau et de l’ancien pour la rentrée

Entre retour d’anciens programmes et nouvelles apparitions, la rentrée est chargée à la télé.

Un dimanche à la campagne

C’est derrière le titre d’un film de Bertrand Tavernier (avec Michel Aumont et Sabine Azéma) que se cache la nouvelle émission de Frédéric Lopez. Trois ans après avoir disparu de la circulation, le présentateur de Rendez-vous en terre inconnue est de retour avec un concept qui n’est pas sans rappeler sa Parenthèse inattendue. Le temps d’un week-end, Lopez recevra trois personnalités pour un moment hors du temps. Avec de la profondeur et beaucoup plus de rires, promet-il, que chez sa grande sœur.

Sur France 2.

© DR

On ne peut plus rien dire

Après quinze ans de plus ou moins bons et loyaux services, Laurent Ruquier abandonne la case du samedi soir et les commandes de On est en direct. Léa Salamé sera désormais seule aux manettes du talk-show rebaptisé On ne peut plus rien dire. Ruquier devrait animer deux nouveaux programmes: Tout nous fait chanter (titre provisoire), où il revisitera l’actualité avec des chansons humoristiques et des imitations, et Aujourd’hui commehier, lors duquel il utilisera des images d’archives pour mettre en lumière des événements contemporains.

Sur France 2.

En vrac

Nouvelles équipes, nouvelles émissions, changements de chaînes et adieux… Michel Drucker est transféré de France 2 à France 3, où sera désormais diffusé Vivement dimanche. Des chiffres et des lettres, qui ne sera plus programmé que le week-end, perd ses deux mythiques juges Arielle Boulin-Prat et Bertrand Renard. Après 20 ans sur nos petits écrans, Alessandra Sublet tire un trait sur la télé pour se consacrer à la comédie. C’est du coup Arthur qui récupère l’animation du Grand concours et Hélène Mannarino qui la remplacera dans C’est Canteloup. Attention les oreilles. TF1 s’apprête à relancer la Star Academy, toujours présentée par Nikos Aliagas. The Dancer, un nouveau concours de danse animé par Sara De Paduwa, et Gotha, un tour d’horizon des têtes couronnées à travers le monde emmené par Patrick Weber, font leur apparition sur la RTBF. RTL TVI parcourra la planète à la recherche des méthodes les plus sérieuses et inattendues pour lutter contre le vieillissement (Jeunesse éternelle) et partira à la rencontre d’hommes et de femmes qui, au cœur de nos villes, veillent et agissent pour préserver notre environnement (Les Enquêteurs de l’ombre). Les Orages de la vie sont de retour, désormais présentés par Christophe Dechavanne, mais bonne nouvelle pour terminer: Plus belle la vie s’arrêtera définitivement le 18 novembre.

Christophe Dechavanne © RTL BELGIUM / OLIVIER PIRARD

La Tragédie du Heysel

Après avoir plongé dans les dessous de l’affaire Wesphael avec Soupçons, RTL TVI annonce une minisérie documentaire en six épisodes consacrée au drame du Heysel. Alors qu’aux quatre coins du monde (et pas plus loin qu’à Bruxelles) les supporters de foot recommencent à faire du grabuge et à manifester toute leur violente bêtise, La Tragédie du Heysel reviendra sur les événements dramatiques (39 morts et plus de 400 blessés) qui ont émaillé la finale de la Coupe des clubs champions entre Liverpool et la Juventus le 29 mai 1985.

Sur RTL-TVI.

Dans la bulle de…

Le cadre, le contexte, l’environnement peuvent participer à libérer la parole et inviter aux confidences. Hep Taxi!, qui fêtera tout prochainement ses 20 ans, en est un bel exemple. Piloté par la seule voix de Joëlle Scoriels, Dans la bulle de… entend jouer avec les sens de ses invités. Après avoir ôté leurs chaussures, ceux-ci seront amenés à plonger dans leurs souvenirs par le biais de stimuli visuels, sonores, olfactifs et esthétiques. Une photo, un parfum ouvriront un chemin dans leur mémoire. Ils seront également confrontés aux témoignages d’autres stars, de leurs amis, de leur famille et de leurs fans. Un rendez-vous mensuel sur les écrans à partir de fin octobre, début novembre.

Sur La Une.

Caméra café/Un gars, une fille

Happy birthday les programmes courts! D’ici quelques semaines, M6 fêtera les 20 ans de Caméra café avec une fiction unitaire de 90 minutes et les visages emblématiques de la série (Bruno Solo, Yvan Le Bolloc’h et compagnie). Vingtième anniversaire et prime aussi pour Un gars, une fille. Mais Alexandra Lamy et Jean Dujardin ne reprendront par contre pas leurs rôles. Ce sont des talents de l’ancienne et de la nouvelle générations qui revisiteront les sketchs culte de Chouchou et Loulou.

Sur M6/TF1.