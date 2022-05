À la télé ce soir: Mémoire de nos mères

Dans ce nouveau numéro de Retour aux Sources, ce documentaire revient sur la condition féminine du début du XXIe siècle. Plus particulièrement après la fin de la Première Guerre mondiale. Dans un monde détruit, une Belgique exsangue, les femmes, toujours considérées comme sous-citoyennes, vont faire les premiers pas vers leur émancipation: études, travail, voyage, droit de vote (1921 en Belgique). Pour parler de cette nouvelle génération de battantes, Marianne Sluszny a récolté le témoignage de leurs descendantes et, sur le modèle de son recueil de nouvelles Chemins de femmes (Ker éditions, 2020), elle compose un portrait mosaïque illustré par des images d’archives et des animations qui rendent crûment une réalité souvent oubliée. Narrés par les voix, entre autres, de Manuela Servais, Marie-Paule Kumps, Bernadette Mouzon, Anne Coesens et Daniela Bisconti, ces récits par le souvenirs font résonner, entre Histoire et intimité, les progrès accomplis à pas de géantes.