À la télé ce soir: Les Hommes le dimanche

Juste avant la Grande Dépression et la crise économique de 1929 aux États-Unis, l’Allemagne était prospère et Berlin brillait de mille feux. Juste avant que tout bascule, deux films majeurs témoignèrent de cet élan et du mouvement artistique de la Nouvelle Objectivité: Berlin, symphonie d’une grandeville (1927) et Les Hommes le dimanche (1929). Ce dernier évoque, à la manière d’un documentaire scénarisé aux images volontiers sensuelles, l’espace de loisir offert par un dimanche de congé. Outre son grand intérêt intrinsèque, le film présente un générique rempli de noms d’artistes qui allaient connaître, en exil hors de l’Allemagne nazie, de remarquables carrières. Ainsi des coréalisateurs Robert Siodmak et Edgar G. Ulmer, des coscénaristes Billy Wilder et Fred Zinnemann, sans oublier le directeur de la photographie Eugen Schüfftan. Une rareté, à redécouvrir en priorité.