À la télé ce soir: Timbuktu

Au Mali, au début des années 2010, la ville de Tombouctou subit l’oppression et les exactions des islamistes imposant la charia. Plus de musique, de football, de divertissement, mais la persécution des femmes, les mariages forcés, les verdicts expéditifs et aberrants de tribunaux religieux cultivant l’injustice au nom de la foi. D’un sujet terrible et révoltant, le grand cinéaste mauritanien Abderrahmane Sissako (La Vie sur terre, Bamako) fait la matière d’un grand film de résistance. Face à l’arbitraire le plus féroce, il filme une population qui trouve le courage de désobéir, subtilement, avec humour parfois, ne se résignant pas à accepter la répression d’un islam qui n’est pas le sien. Réduit à deux récompenses mineures au Festival de Cannes, mais couronné de sept César dont ceux du meilleur film et du meilleur réalisateur, Timbuktu porte témoignage et fait acte d’espérance. Avec une foi dans l’humain et dans le cinéma très communicative.