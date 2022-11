À la télé ce soir : Le Système Total

En 2021, les consommations mondiales de charbon et de gaz ont battu des records historiques et la demande en pétrole a atteint des sommets. Pourtant, 800 millions d’individus à travers le monde n’ont pas encore accès à l’énergie et selon les projections, la population mondiale grimpera de 2 milliards d’ici 2050. Les multinationales de l’énergie peuvent-elles s’imposer comme des acteurs crédibles de la transition énergétique? Poser la question, c’est déjà un peu y répondre. Même quand on parle de Total, qui n’arrête pas de rappeler son engagement sociétal, sa prise en compte des droits humains et sa conscience aiguë de la crise climatique. Librement inspiré du livre De quoi Total est-elle la somme?, signé par le philosophe Alain Deneault, le documentaire de Catherine Le Gall et de Jean-Robert Viallet (L’homme a mangé la Terre) confronte les mots et les gestes, les belles déclarations et les chiffres. En 2021, les énergies renouvelables ne représentaient que 0,38% des énergies produites par la firme…

Documentaire de Catherine Le Gall et de Jean-Robert Viallet. À voir ce jeudi soir à 22h sur La Une. 7