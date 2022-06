À la télé ce soir : Le Pétrole: l’art et la matière

“ Le XXe siècle a vu surgir de terre une matière dont l’essor nous promettait une liberté sans limite accompagnée d’une vie aussi moderne que confortable. Avec sa gamme quasiment infinie de produits dérivés, le pétrole est la matière première qui a sans doute le plus marqué et transformé notre société moderne.” Si son utilisation a eu des conséquences dramatiques sur notre planète, l’or noir a, au cours des 150 dernières années, alimenté nos machines en même temps que nos désirs et nos rêves. Il a aussi nourri l’inspiration de photographes, de peintres et de plasticiens. Le documentaire de Mathias Frick se penche sur différentes œuvres d’art de différentes époques et origines qui ont su le représenter de façon saisissante, des pièces esthétiquement impressionnantes et/ou politiquement provocantes. De la terre à la toile… Michael Hirschbichler a peint une collection, Les Tableaux des champs pétrolifères, en faisant de l’or noir un matériau artistique qu’il utilise avec une pelle et des bottes sur le lieu même où il se trouve. Romuald Hazoumè, lui, est connu pour ses talents de recycleur, sa série de masques bidons (à essence, forcément) et sa voiture dans un mur qui évoque le trafic illicite d’essence ( Elf rienà foutre). “ Ce qui est fascinant dans l’art pétrolier, c’est qu’en fait cette catégorie n’existe pas. Ce n’est qu’après coup qu’une œuvre y est rattachée. Quand elle a su saisir l’esprit d’une certaine époque.” Zoom fascinant sur l’art d’une matière qui a marqué notre environnement et nos modes de vie.