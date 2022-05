À la télé ce soir: La Montagne aux secrets

Un groupe hétéroclite de jeunes délinquants sont enrôlés dans un programme expérimental, présenté par son concepteur comme une alternative à l’incarcération, un remède à la récidive: huit semaines dans les Alpes, en totale autonomie, encadrés par des accompagnateurs chevronnés. Alors que les premières tensions se font sentir d’entrée, un des guides est retrouvé assassiné durant la nuit. Persuadés que les soupçons ne manqueront pas de se porter sur eux, Kim, Ron, Jessica, Hiro, Can et le reste de la bande s’enfuient dans les montagne, où ils vont tenter de s’ériger une vie communautaire, une “république sauvage” qui a tout de la fuite en avant. Un peu comme Yellowjackets, le gore et le mystique en moins, cette Montagne aux secrets revisite le thème de la survie couplé à un whodunit démembré par des flash-back qui, d’un épisode à l’autre, révèlent le passé trouble de chacun des délinquants. Ces séquences injectent une dose suffisante de suspense et d’intelligence scénaristique pour pallier la monotonie relative de cette escapade utopique en milieu hostile -aussi somptueusement filmée soit-elle- avant qu’elle ne se transforme en partie de chasse particulièrement vicieuse et haletante. Critique des déterminismes sociaux et des politiques répressives, la série réserve de bonnes surprises malgré ses longueurs et ses menues incohérences.