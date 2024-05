En télé ce soir: le portrait de Joaquin Phoenix, un acteur possédé

De l’enfant acteur au personnage du Joker, retour sur le parcours exceptionnel de Joaquin Phoenix.

Ses trois sœurs sont actrices et musiciennes. Son frère aîné River était aussi du métier avant sa mort tragique d’une overdose au début des années 90.

Quant à ses parents, des hippies, produits de la contre-culture des années 60 qui ont été missionnaires pour la secte Les Enfants de Dieu, ils ont toujours fui les médias et n’ont jamais vécu à Hollywood.

Joaquin Phoenix est un homme de caractère. Un artiste anticonformiste qui déteste parler de lui-même. Une célébrité militante qui cultive le secret autour de sa vie privée.

Tom Ehrhardt lui brosse le portrait dans ce documentaire allemand de télévision surtout nourri par des critiques de cinéma (on croise aussi Lubna Azabal et Benoît Debie) et des interviews d’archives extirpées de la promotion de ses films et de making of.

De l’enfant acteur au Joker en passant par Gladiator, Walk the Line (pour lequel il a refusé de faire du play-back) et The Master, récit d’un homme qui juge les prix hypocrites et bidon et a fait de l’intensité de son jeu une marque de fabrique.