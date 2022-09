À la télé ce soir : Bolsonaro, récit d’une dictature

Le Brésil, qui a récemment fêté le 200e anniversaire de son indépendance, se rendra aux urnes le 2 octobre pour élire son nouveau président. “J’ai trois alternatives: la prison, la mort ou la victoire. Et j’en profite pour dire à tous ces batards que je n’irai jamais en prison. Le Brésil au-dessus de tout. Dieu au-dessus de tous”, tonnait il n’y a encore pas si longtemps l’actuel chef du gouvernement Jair Bolsonaro. Depuis 2018, le “Mythe” -comme le surnomment ses partisans- a imposé au pays de la samba un style belliqueux, provocateur et ultraconservateur. Celui d’une droite dure, désinhibée, populiste et antisystème. Si la cour suprême multiplie les enquêtes à son encontre, notamment pour diffusion de fausses informations, Bolsonaro n’a aucune intention de quitter l’arène politique. Le documentaire d’Ingrid Piponiot et Laetitia Rossi tire le portrait d’un homme qui demande à Dieu de délivrer le pays des médias, de la gauche et de la cour suprême. Un homophobe et fier de l’être qui n’existe que par le conflit. Il raconte la politique par l’outrance, par la provocation, par le buzz. Le culte de la personnalité, l’omniprésence sur les réseaux sociaux, les liens avec l’armée et l’Église. Il faut entendre les propos sidérants de la ministre de la Femme, de la Famille et des Droits de l’homme (2019-2022), militante contre le mariage gay, la théorie du genre et le droit à l’avortement, pour comprendre où en est un pays où les enseignants et les journalistes sont devenus des ennemis de l’État. Effrayant.

