The Bug Club va vous mettre des fourmis dans les jambes

“Green Dream in F#”

Ils sont trois. Ils sont marrants. Ils sont Gallois. The Bug Club a mangé du Jonathan Richman et fait du Modern Lovers sans synthé mélangé à du Moldy Peaches, du Wave Pictures voire parfois un Weezer… The Bug Club a un côté enjoué et débraillé qui va bien à ses hymnes de poche. Ces tubes de 2 minutes qui jouent de voix masculine et féminine pour faire briller leur sens de la mélodie contagieuse… Il y a des chansons de Noël, des lettres d’amour de Jupiter et beaucoup de bonne humeur dans Green Dream in F#. Une demi-heure montre en main pour quatorze vignettes indé, pop et punk qui collent à l’oreille et se fredonnent sous la douche. Ces insectes-là ne filent pas le cafard, ils mettent des fourmis dans les jambes.



