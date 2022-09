Shygirl sort son premier album, Nymph

La hype est toujours une arme à double tranchant: rampe de lancement idéale, elle peut aussi facilement se retourner contre vous. Quel tour a-t-elle ainsi réservé à Shygirl? Cela fait plusieurs mois que Blane Muise de son vrai nom est sur les radars des médias branchés, grâce sa version torve et futuriste de la pop électronique. Après une paire d’EP, la Londonienne s’apprête à sortir son premier album, Nymph, au générique duquel on retrouve notamment le fidèle Sega Bodega et ses basses XXL, mais aussi la productrice expérimentale Arca, et Danny L Harle et sa touche hyperpop.

Sortie le 30 septembre.