Après être passé au Gent Jazz en juillet dernier, Sting est revenu dans notre pays hier pour un concert à Forest National où il a enchaîné ses titres phares ainsi que les tubes de The Police. Englishman in New York, Message In A Bottle, Roxanne… Retour en images, par Etienne Tordoir.

Sting à Forest National, par Etienne Tordoir

1/9 Sting, Forest-National, Brussels, Belgium, Monday 17 October 2022 – Pix.: © #EtienneTordoir 2/9 Sting, Forest-National, Brussels, Belgium, Monday 17 October 2022 – Pix.: © #EtienneTordoir 3/9 Sting, Forest-National, Brussels, Belgium, Monday 17 October 2022 – Pix.: © #EtienneTordoir 4/9 Sting, Forest-National, Brussels, Belgium, Monday 17 October 2022 – Pix.: © #EtienneTordoir 5/9 Sting, Forest-National, Brussels, Belgium, Monday 17 October 2022 – Pix.: © #EtienneTordoir 6/9 Sting, Forest-National, Brussels, Belgium, Monday 17 October 2022 – Pix.: © #EtienneTordoir 7/9 Sting, Forest-National, Brussels, Belgium, Monday 17 October 2022 – Pix.: © #EtienneTordoir 8/9 Sting, Forest-National, Brussels, Belgium, Monday 17 October 2022 – Pix.: © #EtienneTordoir 9/9 Sting, Forest-National, Brussels, Belgium, Monday 17 October 2022 – Pix.: © #EtienneTordoir