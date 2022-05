L’Ukraine remporte l’Eurovision, la Belgique 19e

Le groupe ukrainien Kalush Orchestra a remporté la finale du 66e concours Eurovision de la chanson avec la chanson « Stefania » samedi. Après leur performance, les six membres ont attiré l’attention sur les combats dans la ville ukrainienne de Marioupol. « Aidez Azovstal, tout de suite », a crié le rappeur Oleg Pshuk. Au Pala Olimpico de Turin, le Belge Jérémie Makiese a terminé à la 19e place.

Les bookmakers avaient prédit une victoire de l’Ukraine et ils ont eu raison. Le titre « Stefania », grâce à un mélange de chant traditionnel et de rap a séduit. Le groupe Kalush Orchestra a recueilli 631 points, devant le Britannique Sam Ryder et son titre « Space Man » (466 points) et la chanteuse espagnole Chanel avec « Slo Mo » (459 points).

C’est la troisième victoire de l’Ukraine dans ce concours après celle de 2004 et surtout l’édition 2016 – deux ans après l’annexion de la péninsule ukrainienne de Crimée par la Russie – avec Jamala et le titre « 1944 », une chanson racontant la déportation des Tatars par Staline.

Comme lors des deux demi-finales organisées cette semaine à Turin, une marée de drapeaux bleu et jaune du pays sous la mitraille de l’armée russe a déferlé dans l’arène du Pala Olimpico de la capitale piémontaise (nord-ouest de l’Italie) où se sont produits les 25 finalistes.

Le président du Conseil européen, Charles Michel a dit souhaiter que l’édition 2023 de l’Eurovision se tienne « à Kiev dans une Ukraine libre et unie », tandis que la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a rappelé: « L’UE est avec vous ».

Le Premier ministre britannique Boris Johnson s’est félicité d’une victoire qui reflète le « soutien indéfectible » de l’Europe aux côtés de l’Ukraine.

Jérémie Makiese, le représentant belge avec son titre ‘Miss You’, a finalement terminé à la 19e place. Le Montois a récolté un total de 64 points.

La France et l’Allemagne ont fermé le classement avec respectivement 17 et 6 points.