L’impeccable soul de Lee Fields sur son album Sentimental Fool

“Sentimental Fool”

Au K.-O. technique de Desco, label qui l’avait fait remonter triomphalement sur le ring à la fin des années 90, Lee Fields avait préféré suivre Phillip Lehman sur Soul Fire (et ensuite Truth And Soul) plutôt que d’embrasser les chemins encore incertains de Gabriel Roth. Une vingtaine d’années plus tard, les deux hommes se retrouvent chez Daptone, devenu l’incontestable house of soul. Jadis surnommé Little JB (en cause, une ressemblance tant physique que vocale avec un certain James Brown), le vétéran Fields signe un disque plus proche de feu Charles Bradley que de l’incontrôlable et regrettée Sex Machine, malgré quelques titres plus enlevés (Two Jobs, Without a Heart) et quelques râles bien placés.

Le 13/02 au Botanique.



