FOREVERANDNEVERNOMORE, la projection futuriste de Brian Eno

“FOREVERANDNEVERNOMORE”

Sur son 29e album solo, le désormais septuagénaire (1948) trace deux mondes. Celui qui évoque la décrépitude annoncée de la planète, et son potentiel destin catastrophique, déclenchant doutes et colères. Mais aussi une projection futuriste qui refuse la noirceur absolue. Eno a choisi la (seconde) voie de la pacification musicale, réalisant un album aux synthés enchanteurs, planants, audio-dégradables (le bowiesque There Were Bells), et -quasi une première en deux décennies- nourri par le chant. Le sien. Qui entre une bizarrerie grégorienne (Garden of Stars) et les incidences tonales du crooner bio (Sherry), joue d’hypnose et, comme dirait l’autre, de food for thought… Une réussite.