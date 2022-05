Tindersticks à Bozar: les photos

La bande menée par Stuart Staples jouait à Bozar ce 2 mai, dans le cadre des Nuits du Botanique. Voici les photos du concert, par Etienne Tordoir.

Habitués de la maison, les Tindersticks étaient comme chez eux aux Nuits Botanique. On se rappelle de leur résidence, en 2001, qui fut à l’origine d’un bootleg « officiel ». À l’époque, le groupe célébrait ses 10 ans de carrière. Deux décennies plus tard, la bande menée par Stuart Staples est toujours là, poursuivant une carrière qui a pour caractéristique principale de n’avoir pratiquement jamais baissé ses exigences, ni trahi ses fondamentaux. Le mois dernier, un best of, Past Imperfect, résumait d’ailleurs le parcours accompli depuis la création du groupe. Aux Nuits, ils y revennaient avec un set spécial. Et dans un écrin à la hauteur de l’événement. Les Anglais se produisaient en effet sur la prestigieuse scène de la salle Henry Le Boeuf à Bozar. Ils étaient rejoints par des invités, et accompagnés par un orchestre. Autant dire que toutes les conditions étaient réunies pour goûter aux mélancolies uniques du groupe. L.H.