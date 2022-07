Dour, ça commence aujourd’hui ! Les tips du mercredi

Après avoir ouvert son camping (depuis lundi), le festival lance son affiche officielle ce mercredi. Voici les bons tuyaux du jour

Star Feminine Band

En 2020, le label parisien Born Bad s’écartait de ses rails punk-garage-French pop pour publier le premier album épatant du Star Feminine Band. Composé de sept musiciennes alors âgées de 10 à 17 ans, le groupe beninois chante son discours émancipateur sur fond de rock, rumba et highlife. Deux ans plus tard, il peut enfin le diffuser sur scène.



@ La Petite Maison dans la Prairie, à 19h

Charlotte Adigéry & Bolis Pupul

Avec Topical Dancer, déjà l’un des disques marquants de 2022, aussi malin que dansant, Charlotte Adigéry et Bolis Pupul n’arrêtent plus de tourner. Triomphe annoncé pour le duo le plus funky du pays.



@ La Petite Maison dans la Prairie, à 21h45

Parcels

Quelque part entre Chic et Daft Punk, les Australiens continuent leur virée clubby classieuse sur leur double album Day/Night, paru l’an dernier. Big bamboche disco-pop en vue.



@ La Petite Maison dans la Prairie, à 23h15

Jazzy Bazz

Entre ride nocturne mélancolique dans les rues de Paname et pur kickage, Jazzy Bazz affine toujours plus son univers et sa plume, comme l’a prouvé son récent Memoria. Ici, c’est Paris.



@ Boombox, à 22h

The Bug

Sous le nom de The Bug, l’Anglais Kevin Martin, basé aujourd’hui à Bruxelles, mélange hip hop métallique, basses dub atomiques et sonorités industrielles angoissantes. De quoi faire trembler Dour sur ses bases.



