You Call the Shots! gonfle la vague de la full motion video en “gamifiant” de vrais extraits de films culte. Reprenant les codes des quick time events et des jeux de rythme, ce jeu demande par exemple d’appuyer au bon moment sur une touche pour échapper au biplan de La Mort aux trousses, d’apprendre le kung-fu en deux secondes sur Matrix ou de cavaler avec Indiana Jones. Réviser ses classiques n’a jamais été aussi jouissif.

Édité et développé par Ollie Powell, Adam Butcher, Tom Carrell et Ezgi Hazal Aygan, âge: 3+, gratuit en ligne via ahchoo.itch.io/you-call-the-shots 9