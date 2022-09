Welcome to Wrexham

“J’ai des frissons, et je ne crois pas que c’est seulement parce qu’il fait froid.” Si Rob McElhenney prononce ces mots alors qu’il pénètre pour la première fois dans le Racecourse Ground, antre du Wrexham AFC, c’est sans doute pour rassurer le spectateur. Car, soyons franc, on a un peu de mal à croire en l’intérêt soudain de Rob et de Ryan Reynolds, acteurs hollywoodiens bankables (enfin, surtout Ryan, héros de Deadpool), pour ce club gallois évoluant en cinquième division professionnelle, quand bien même celui-ci est le troisième plus vieux club de foot du monde. Qu’à cela ne tienne, les deux compères, qui ne se sont jamais rencontrés avant (?!), vont en devenir les nouveaux propriétaires.

On pense à Roman, dans Succession, qui achète un club juste pour impressionner son père (mais se trompe, Logan étant en fait un fan du club ennemi…), et on se demande surtout si les deux stars ne se sont pas lancées dans cette aventure rocambolesque simplement pour faire fructifier quelques millions dont ils ne savaient que faire, et tant pis s’il n’y connaissent quasiment rien en “soccer”. Pire, les caméras étant présentes bien avant l’accord des actionnaires (les supporters), on se demande s’ils n’achètent pas le club simplement pour vendre une docu-série à la plateforme FX (puis Disney+).

Quoiqu’il en soit, on est donc dans une configuration à la Ted Lasso – mais pour de vrai et sans la moustache. Malgré les doutes susmentionnés, on se prend au jeu: la série s’avère réellement passionnante, ne serait-ce que sur le fonctionnement d’un club professionnel. D’autant qu’elle n’élude pas les aspects plus délicats, comme les moments où il faut se séparer du coach ou de joueurs en bout de course. On croise les doigts avant chaque match, on s’émeut de l’investissement des fans… Et, oui, OK, nos deux stars US font très bien les propriétaires sincèrement soucieux du bien-être de l’équipe, du staff, des fans et de la ville.