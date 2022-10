Thriller échevelé doublé d’une comédie romantique gentiment acide, Wedding Season tente le mélange incongru entre Les 39 Marches et Quatre mariages et un enterrement sur fond de rebondissements en cascade. Si la proposition ne manque pas de sel, elle n’est pas pour autant toujours des plus digestes, la surenchère de twists qui émaillent son récit à tiroirs finissant par mener vers une espèce d’anesthésie émotionnelle, et donc vers un certain désintérêt spectatoriel. Tout avait pourtant plutôt bien commencé, enfin façon de parler: à son mariage, Katie (l’excellente Rosa Salazar) assiste à la mort par empoisonnement de son nouvel époux et de toute sa belle-famille. Soupçonnée du crime, elle se lance dans une cavale effrénée des deux côtés de l’Atlantique flanquée de son amant (Gavin Drea) pour tenter de prouver son innocence… Procédant par allers- retours assez systématiques sur la ligne du temps, la série soigne sa bande-son (The Zombies en tête), ses dialogues (piquants) et ses seconds rôles (un personnage d’enquêteur nounours particulièrement attachant) mais finit par s’égarer dans son propre labyrinthe de mystères. Pop et décomplexée, elle aurait assurément gagné à ramasser ses enjeux dans un format plus court, même si son grand final laisse à penser qu’elle en a encore sous la pédale.

Une série créée par Oliver Lyttelton. Avec Rosa Salazar, Gavin Drea, George Webster. Disponible sur Disney+. 6