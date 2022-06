Variety (Bette Gordon)

À partir du 02/07

Au début des années 80, Bette Gordon accompagne dans un Times Square encore fréquenté par une faune interlope une jeune femme acceptant un job de caissière dans un cinéma porno, le Variety. Suintant le réel, le film en ayant résulté est une curiosité indie, où l’on croise notamment Nan Goldin dans son propre rôle de serveuse dans un bar comme on n’ose plus en imaginer. Non sans avoir permis à Gordon de renverser les genres, “faisant de la femme non plus l’objet, mais bien le sujet”.