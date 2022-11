The School for Good and Evil

Harry Potter rencontre Into the Woods et The Witches dans cette adaptation criarde et bordélique du best-seller jeunesse de Soman Chainani qui arrache deux amies inséparables à leur morne routine pour leur faire vivre des aventures magiques: l’une, qui a pourtant l’étoffe d’une sorcière, est envoyée à l’École du Bien, tandis que l’autre, qui rêve de devenir princesse, est envoyée à l’École du Mal… Étirant ce simple quiproquo sur près de 2 heures 30, ce contenu Netflix s’adressant essentiellement à un public adolescent joue gentiment avec les codes de l’univers des contes de fées avant de s’égarer dans un grand n’importe quoi répétitif et grimaçant. Plus encore que le mauvais goût, c’est la bêtise de l’ensemble qui interpelle.

De Paul Feig. Avec Sophia Anne Caruso, Sofia Wylie, Charlize Theron. 2 h 27. Disponible sur Netflix. 3