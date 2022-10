Venant après Green Book et sa volée d’Oscars, The Greatest Beer Run Ever confirme le penchant de Peter Farrelly pour les sujets improbables. Située en 1967, l’histoire (vraie!) gravite autour de Chickie (Zac Efron), jeune branleur de Inwood, NYC, qui, un soir de beuverie, décide d’aller livrer des bières à ses potes perdus dans la jungle vietnamienne, afin de montrer que le pays ne les a pas oubliés. Et de débarquer à Saïgon armé d’un sac bourré de canettes, ne rencontrant qu’incrédulité alors qu’il se balade sur le champ de bataille et contemple les faits sans y entraver grand-chose, à la manière d’un Forrest Gump. Russell Crowe, en correspondant de guerre, se chargera de le déciller, sans pouvoir pour autant ôter au film son goût douteux…

De Peter Farrelly. Avec Zac Efron, Russell Crowe, Bill Murray. 2 h 06. Disponible sur Apple TV+. 4