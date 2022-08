Le Royal Festival de Spa, c’est un des plus chouettes best of de l’année en arts de la scène. En théâtre, cette édition propose trois des meilleurs spectacles de l’année avec, notamment, l’incroyable performance de Gwendoline Gauthier dans Iphigénie à Splott, ou le monologue coup de poing d’une jeune fille d’une banlieue galloise. En solo, France Bastoen émeut avec le glaçant Girls and Boys. Et la plume de Tom Lanoye s’avère on ne peut plus cinglante dans Qui a peur, mis en scène par Aurore Fattier. Mais le rendez-vous spadois, c’est aussi des spectacles de cirque, d’humour, de musique et jeune public, venus se nicher avec bonheur dans ce bel écrin qu’est la cité thermale ardennaise.

