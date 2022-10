Des adaptations plus ou moins audacieuses de l’œuvre de Shakespeare, le cinéma en a produit de nombreuses, du Richard III de Richard Loncraine au Titus de Julie Taymor. Karen Maine envisage pour sa part Roméo et Juliette d’un point de vue inédit, celui de Rosaline (Kaitlyn Dever), l’ex de Roméo (Kyle Allen), et par ailleurs cousine de Juliette (Isabela Merced). Laquelle, une fois éconduite suite à un méchant tour du destin, va manœuvrer en coulisses pour séparer les deux amants et retrouver l’élu de son cœur. Un argument prétexte à faire planer sur l’histoire des Montaigu et des Capulet un souffle contemporain, cette relecture moderne portée par l’impeccable Kaitlyn Dever (Booksmart) n’étant dénuée ni d’esprit, ni d’un certain charme.

De Karen Maine. Avec Kaitlyn Dever, Isabela Merced, Kyle Allen. 1 h 36. Disponible sur Disney+. 6