Né dans la pauvreté en 1923, dans le quartier d’Islington au nord de Londres, Ronnie Ronalde a commencé sa carrière dans une chorale d’école, a été repéré par un découvreur de talents qui lui a obtenu un contrat à la Children’s Hour de la BBC. Il est ensuite devenu une star de Broadway et a eu sa propre émission radio sur le service public anglais: The Voice of Variety. Ronalde était connu pour alterner les sifflements, les roucoulements d’oiseaux et le yodel, technique vocale utilisant les onomatopées proche de la tyrolienne.