Le patinage part enfin en figure libre avec Rêverie. Le joueur y enfile les patins d’un sportif essayant une nouvelle paire de lames le jour de son anniversaire. Se pratiquant de préférence à la manette, cette ode au mouvement offre un système de sauts et de figures bien pensé et intuitif. Son manque d’objectifs s’oublie vite tant le jeu indé fait preuve d’une légèreté et d’un naturel désarmants.

Édité et développé par Selkie Harbour, âge: 12+, gratuit sur PC via selkieharbour.itch.io/reverie 9