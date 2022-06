Punk the Capital

Si elle s’est épanouie à l’ombre de celle, séminale, de New York, la scène punk de Washington n’en a pas moins eu une influence déterminante sur le paysage musical américain. À partir de 1979 en particulier, avec l’émergence d’un courant hard core fécond dans le sillage des Bad Brains -“En face d’eux, les Ramones avaient l’air de dormir”, apprécie Kim Kane, des Slickee Boys. Une scène dont ce passionnant documentaire retrace l’histoire, s’aventurant en terrain musical comme sociologique alors qu’il en relate, témoignages et archives de concert à l’appui, l’émergence dans un environnement peu propice et la philosophie, la “positive mental attitude” et l’engagement militant notamment.

De James June Schneider, Paul Bishow, Sam Lavine. Avec Skip Groff, Henry Rollins, Ian MacKaye. 2019. 1 h 29. Disponible sur Sooner. 7