Pride and Prejudice and Zombies (Burr Steers, 2016)

À l’origine du film de Burr Steers, un roman parodique de Seth Grahame-Smith paru en 2009, et qui ajoutait au classique de Jane Austen des éléments modernes incluant zombies et ninjas. Située au XIXe siècle, la comédie qui s’ensuit voit Elizabeth Bennet et ses sœurs devoir, en plus de la recherche du grand amour et de l’indépendance, composer avec des hordes de zombies -programme dont tentent de s’acquitter Lily James et Bella Heathcote, parmi d’autres, tandis que Sam Riley campe Mr Darcy.

La plus barrée