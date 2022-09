Poetik Bazar

Du 23 au 25/09

Qu’elle se déclame, se slamme, se dessine ou se rappe, la poésie tient son marché pour la deuxième fois à Bruxelles. Dans les halles rénovées de Be-Here, une centaine d’éditeurs belges et internationaux présenteront leur catalogue. Auteurs et autrices rencontreront le public et performeront leur texte. Et chacun pourra y faire vibrer sa corde poétique au fil des ateliers et multiples activités de l’événement. Pour cette deuxième édition, la poésie africaine sera particulièrement mise à l’honneur.