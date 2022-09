Décidément, le petit pantin de bois imaginé à la fin du XIXe siècle par l’Italien Carlo Collodi n’en finit pas d’inspirer les réalisateurs de cinéma. Après celui de Matteo Garrone avec Roberto Benigni (2020) et avant celui en stop motion de Guillermo del Toro (atterrissage prévu sur Netflix en décembre), voici donc le Pinocchio de Robert Zemeckis avec le fidèle Tom Hanks en Geppetto. Cette redite formatée s’inscrit bien sûr dans la vague lucrative des remakes en “live action” par Disney de ses classiques animés. À la vision du film, on mesure, ceci dit, rapidement les limites de l’entreprise, puisque Pinocchio, Jiminy Cricket, Figaro et bien d’autres personnages essentiels de cet indémodable conte moral continuent évidemment d’être tributaires des techniques d’animation. Où se situe dès lors l’intérêt de cette nouvelle version? Dans sa plus grande inclusivité? Dans ses réflexions sur la célébrité? Dans ses rutilants effets spéciaux? Oui parfois, peut-être, mais ça fait un peu maigre. D’autant que le film finit par sombrer dans des orientations esthétiques pour le moins discutables (toutes les scènes se déroulant sur l’eau sont affreusement ratées…). Réalisateur ayant pourtant fait ses preuves par le passé dans le mélange des prises de vues réelles et de l’animation (Qui veut la peau de Roger Rabbit en 1988), Zemeckis peine à insuffler magie et grâce à ce divertissement familial en tout point dispensable.

