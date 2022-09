À la lecture de son pitch, on pourrait affirmer négligemment que Paper Girls est un mélange de Stranger Things et de Retour vers le futur. Très tôt le lendemain d’Halloween 1988, quatre pré-ados qui distribuent les journaux dans la banlieue de Cleveland se retrouvent involontairement au beau milieu d’une sorte de guerre intertemporelle. Elle les mènera elles aussi à aller et venir dans le temps… Alors, oui, comme dans Stranger Things, on est dans les années 80, et de jeunes gens se déplacent à bicyclettes dans un contexte pré-apocalyptique. Mais Paper Girls, adaptée du comics à succès du même nom, ne s’ingénie pas à multiplier les références comme le mastodonte Netflix. Il y a bien ici aussi un parfum de Goonies, mais la série de Stephany Folsom s’attache surtout à montrer la psychologie de ses personnages, dans ce qui est clairement une de ces coming-of-age stories. On pense ainsi encore plus aux films de John Hugues, comme le culte Breakfast Club. Sauf que la bande de héros est ici une clique d’héroïnes. “Je pensais que le futur serait plus cool”, se désespère l’une d’elles. Car nos jeunes amies vont être confrontées à leur moi du futur, nous gratifiant de scènes émouvantes et rarement vues dans la science-fiction moderne. Les costumes des factions futuristes en guerre sont -soyons franc- plus proches de vulgaires déguisements d’Halloween justement. C’est que ce qui importe dans Paper Girls et qui en fait une série singulière -même si, bon sang, c’est du sort de l’univers tout entier dont il est question!-, c’est le lent cheminement de Tiff, Erin, Mac et KJ vers l’âge adulte. Avec, en bonus, l’inénarrable Jason Mantzoukas (Brooklyn Nine-Nine) dans un rôle particulièrement… mantzoukassien, espérons que Paper Girls parviendra à s’extirper de l’ombre imposante de son aînée. Elle le mérite.

Une série créée par Stephany Folsom, avec Camryn Jones, Riley Lai Nelet, Sofia Rosinsky. Disponible sur Amazon Prime Video. 8