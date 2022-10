On va où maman?

Âgée de seulement 9 ans, Sarah est en grande souffrance dans ce qui devrait être son cocon familial. Sa mère est alcoolique et son père a reçu un ordre d’éloignement pour des faits de violence envers sa femme. La jeune fille doit-elle ou non être séparée de sa famille et placée en institution? C’est vous qui en déciderez pour l’occasion. Pour la troisième édition de ses procès fictifs, expérience participative et immersive mêlant théâtre et conférence, le Festival des Libertés vous glisse dans la peau d’un(e) juge de la jeunesse. Après La Violence en procès en 2019 et Qui a tué Mamie? qui interrogeait l’an dernier la pertinence et les limites des mesures sanitaires contre la pandémie, la délibération portera sur le placement des enfants et les questions qu’il soulève en termes éthiques, sociétaux et institutionnels.

Le 17/10 à 20 h.