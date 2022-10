Né à Lyon, le festival électronique a définitivement trouvé ses marques à Bruxelles. Si les têtes d’affiche internationales sont bien incluses (Jeff Mills, Nils Frahm, etc.), les NS s’appuient plus que jamais sur les clubs (C12, LaVallée) et les collectifs locaux (Les Garages Numériques, He4rtbroken, Matomah ex-Ateliers Claus…), investissant même un tout nouveau lieu, le Reset, immeuble déserté au cœur de la ville. Il servira de labo “artistique, culturel et social” pour un festival qui danse autant qu’il pense (débats, workshop, etc.).

À Bruxelles. www.nuits-sonores.be