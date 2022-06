Night Sky (Vers les étoiles)

Quelque part entre le film Cocoon et la série The Leftovers (si si, c’est possible), Night Sky fait fi du jeunisme en s’attachant d’abord quasi exclusivement au quotidien d’Irene et Franklin York (les excellents Sissy Spacek et J. K. Simmons), un vieux couple de retraités paisibles de l’Illinois qui partagent un étonnant secret: sous le cabanon de leur jardin se cache une espèce de sas leur permettant d’accéder à une planète inconnue. Depuis des années, ils passent ensemble des soirées entières à goûter au spectacle unique et mystérieux de l’immensité désertique qui s’offre à eux derrière la vitre de la salle panoramique de leur antichambre intergalactique. Mais ce qui s’apparente d’abord à un simple et attachant récit de fin de vie teinté de science-fiction contemplative s’empresse hélas ensuite de rentrer dans le rang des conventions narratives du tout-venant du genre, la série multipliant alors à l’envi les personnages secondaires stéréotypés et les sous-intrigues pseudo-alambiquées à la façon d’un grand puzzle énigmatique à la mécanique trop bien huilée. Divertissement schizophrène osant d’abord la lenteur et la délicatesse pour mieux diluer dans la foulée son originalité dans une mare de poncifs, Night Sky bénéficie à la réalisation du concours de plusieurs cinéastes indépendants confirmés: Juan José Campanella (Oscar du meilleur film étranger en 2010 avec Dans ses yeux), Sara Colangelo ( The Kindergarten Teacher, Worth), Robert Pulcini et Shari Springer Berman ( American Splendor)… Ce qui explique sans doute en partie que la série soit à ce point plus à l’aise sur le terrain du drame intimiste que sur celui de l’action pure et du surnaturel. Le final en eau de boudin de cet ensemble de huit épisodes appelle possiblement une suite -pas sûr, toutefois, que l’on tienne encore à être du voyage…

Une série créée par Holden Miller et Daniel C. Connolly. Avec Sissy Spacek, J. K. Simmons, Chai Hansen. Disponible sur Amazon Prime Video. 5