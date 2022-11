Du 10/11 au 02/12

De part et d’autre de la frontière franco-belge, le Next Festival est une vitrine de renom des arts de la scène contemporain. Lors de cette 15e édition, on retrouvera le chorégraphe Boris Charmatz et son spectacle 10 000 gestes, Kae Tempest et sa performance-concert The Line Is a Curve, la Belge Miet Warlop, présente à Avignon l’été dernier avec One Song. Sans oublier une conférence de Philippe Descola, des prestations signées Marlene Monteiro Freitas, de la compagnie anversoise Berlin…