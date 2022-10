Le 22/10

Beaux-arts, sciences, Histoire, design… Pas moins de 34 institutions participent à la 15e édition de la nocturne des musées bruxellois. Ouvertes jusqu’à 1 heure du matin, elles proposeront visites de leurs collections et exposition temporaires et ont donné carte blanche à des artistes pour des performances et des installations éphémères, avec afterparty au C12 jusqu’au bout de la nuit.