Montre jamais ça à personne (saison 2)

Pile un an après le succès retentissant de Montre jamais ça à personne, Clément Cotentin s’offre une deuxième saison de sa série documentaire consacrée à son grand frère, le rappeur Orelsan. On y suit l’élaboration du récent disque Civilisation pour ainsi dire de A jusqu’à Z. Isolé dans son nouveau studio normand, Orelsan pense pouvoir profiter du confinement pour composer pépouze, mais se retrouve surtout seul avec ses doutes, en panne d’inspiration totale. Multipliant les plus improbables tâtonnements, le rappeur se cogne contre les murs et se fait mal avant de connaître la magie du déblocage créatif et de se lancer dans un incroyable sprint final. Galères, glande, fous rires, insomnies, mariage, collab’ avec Pharrell, retrouvailles avec Gringe… Si le frangin Clément est toujours aussi crispant en voix off, son sens du montage reste absolument imparable. Énorme bosseur déguisé en éternel gros branleur, Orelsan, quant à lui, incarne toujours ce génial personnage à la voix de dessin animé, Droopy sous codéine qui conserve son redoutable sens de la punchline jusque dans les pires moments de crise: “J’ai l’impression que je devrais faire un burn-out mais que j’y arrive pas.” Ah bah, c’est du propre.

Une série créée par Clément Cotentin et Christophe Offenstein. Disponible sur Amazon Prime Video. 7