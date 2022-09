Comédien de stand-up américain d’origine palestinienne, Mohammed Amer apparaît depuis 2019 dans la série Ramy, géniale et vertigineuse comédie intimiste qui suit le quotidien d’un fils d’immigrés égyptiens aux États-Unis. C’est avec Ramy Youssef, le créateur et interprète principal de cette dernière, que Mo Amer co-signe aujourd’hui pour Netflix une nouvelle série qui en est une espèce de spin-off non-officiel (parce qu’atterrissant sur une autre plateforme, Ramy étant pour sa part diffusée sur Hulu). D’inspiration autobiographique, elle offre une plongée aussi édifiante qu’absurde dans les contradictions tragicomiques d’une Amérique multiculturelle où même les chiens policiers ont un passeport tandis que les réfugiés y multiplient parfois les jobs ingrats dans l’attente d’un visa pendant plus de 20 ans. Un léger cran en deçà de Ramy ou de Master of None, auxquelles elle fait inévitablement penser, Mo situe son action à Houston, Texas, et prend la forme d’un autoportrait nuancé et sensible aux dialogues bien sentis. S’autorisant quelques brèves incursions dans l’enfance de son protagoniste, gros nounours au cœur tendre et au salutaire franc-parler, elle désamorce les clichés et se moque des idées reçues avec un humour souvent ravageur. Conseillée.

Une série créée par Mo Amer et Ramy Youssef. Avec Mo Amer, Teresa Ruiz, Omar Elba. Disponible sur Netflix. 7