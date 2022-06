Du 26/06 au 03/07

Consacré à l’œuvre et à l’époque du prodige autrichien, le festival présente deux opéras au Théâtre des Martyrs à Bruxelles: La finta giardiniera, dramma giocoso accompagné de l’Orchestre de chambre de Wallonie, et le pastoral Acis and Galatea de Georg Friedrich Haendel que Mozart adaptera lui-même 70 ans après sa création.