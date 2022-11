“Arrête de filmer!”, crie Esther à Roméo. C’est que dans Malaisant, les acteurs n’hésitent pas à regarder droit dans la caméra -sans que les critiques ramenards s’autorisent à en faire tout un plat cinéphilique, et à citer toutes les références de bon ton allant de la Nouvelle Vague à la saison 3 de Twin Peaks… Car cette rafraîchissante nouvelle production Arte a été conçue et pensée pour être visionnée sur l’ultra célèbre application mobile Instagram. Comme l’affirmait très justement Louise Condemi, sa créatrice, à Télérama: “Instagram nous met tous à la première personne”. C’est donc dans un format vertical qu’Esther et Roméo se débattent avec leurs complexes divers et variés. Esther, 23 ans, et “un peu bizarre” comme dirait Roméo, revendique “le droit d’être asociale en paix”. Bien plus timide qu’Esther, Roméo est lui un grand romantique. Entre deux livraisons de gaufres -ils travaillent tous deux au Temple de la Gaufre, accoutrés d’improbables tenues avec pointes de chantilly comme décoration de col-, il s’essaie, avec un bonheur très relatif, à la poésie: “Serai-je heureux un jour / ou vais-je rester puceau pour toujours?” L’inexplicable attraction sexuelle exercée par le slip de bain de Roméo sur Esther va les mener à découvrir, ensemble, leur sexualité. Les épisodes dépassent à peine les 2 minutes. En un joyeux ping-pong, ils se consacrent alternativement à l’un et à l’autre des deux protagonistes de ce que sur le site d’Arte on n’hésite pas à nommer “une romance calamiteuse”. Il est vrai que, régulièrement, le malaise crève l’écran. “Tout ça c’est de la faute de Tess Guichard de quatrième 4”, se justifie Roméo, qui collectionne les râteaux. Malaisante est disponible sur Arte.tv, mais on insiste: c’est sur Instagram que la série, délicieusement extravagante, se vit de façon optimale! Alors hop hop hop! Tous devant les stories du compte @arte_asuivre, dès midi, du lundi au vendredi.

Une websérie créée par Louise Condemi. Avec Mélodie Adda, Sidi Mejai, Anouar Kardellas. Disponible sur le compte Instagram @arte_asuivre et arte.tv. 8