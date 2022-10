Centré autour d’une New-Yorkaise à la vie de rêve (Mila Kunis) contrainte de se confronter à la violence d’un drame resurgi de son passé, Luckiest Girl Alive tente une espèce d’hybridation chic et toc entre le récent Promising Young Woman avec Carey Mulligan et un (très) mauvais épisode de Sex and the City. Porté par une voix off faussement cynique, le film, récit d’empowerment d’une lourdeur pachydermique, s’empare de sujets particulièrement sensibles et douloureux (viol collectif, tuerie de masse…) avec une absence à peu près totale de nuance et de discernement. Ces thématiques-là méritaient bien mieux que cette soupe fadasse et confuse à l’esthétique publicitaire de fond de catalogue Netflix.

De Mike Barker. Avec Mila Kunis, Finn Wittrock, Scoot McNairy. 1 h 53. Disponible sur Netflix. 3