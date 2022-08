Avec Flip (en 2017) et Jeannine (un an plus tard), Lomepal a réussi à trouver le chemin du succès XXL. Ce qui n’a pas manqué de laisser des traces dans l’esprit volontiers torturé de celui que l’état civil connaît sous le nom d’Antoine Valentinelli. Disparu de la circulation (et des réseaux sociaux) pendant de longs mois, le rappeur parisien a pris du recul. Jusqu’à cet été où il a refait surface pour une série de concerts. Il annonce désormais un nouvel album, intitulé Mauvais ordre.