Présenté l’année dernière en compétition au Festival de Cannes, Les Intranquilles signe le retour de Joachim Lafosse à un cinéma de l’intime, auscultant ici la trajectoire d’un couple séparé par la maladie, quand l’un des deux semble s’absenter du couple alors que l’autre s’y surinvestit. Si Damien, peintre atteint de troubles bipolaires, ne peut pas guérir, peut-il néanmoins changer? L’amour est-il soluble dans la maladie? L’art est-il une folie? Peut-on aimer ou plutôt épouser un artiste? L’une des grandes réussites des Intranquilles est sûrement de poser des questions théoriques et universelles sans en avoir l’air, Leïla (Bekhti) et Damien (Bonnard), époustouflants de justesse et de sincérité, leur offrant une magnifique incarnation.

De Joachim Lafosse. Avec Leïla Bekhti, Damien Bonnard. 1 h 54. Dist: Cinéart. 8