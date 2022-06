Du 07 au 10/07

Plus que jamais, l’affiche des Ardentes ressemble à un épisode des Avengers. Ou au tableau final de la Champions League, c’est selon. Du moins pour les amateurs de rap. Pour inaugurer son nouveau site, du côté de Rocourt, le festival liégeois aligne en effet un générique assez hallucinant. Aussi bien du côté américain -Tyler, The Creator, Megan Thee Stallion, A$ap Rocky, Anderson. Paak, Roddy Ricch- que français -Ninho, PNL, Orelsan, SCH, Sexion d’assaut, Freeze Corleone-, belge -Stromae, Damso, Hamza-, ou simplement international- le roi nigérian Burna Boy!

À côté de ce parterre VIP, il reste malgré tout de la place pour des embarcations plus modestes, mais pas forcément moins intéressantes. On pense par exemple à la “nouvelle” scène hexagonale incarnée par La Fève ou So La Lune, ou à des outsiders magnifiques, tels Prince Waly, PLK, Niro, Deen Burbigo, Soso Maness, etc. Titillées pour leur taux de testostérone un peu trop élevé, les Ardentes ont même réussi à intégrer à leur programmation un contingent rap féminin, incarné notamment par le phénomène rap ukrainien Alyona Alyona, l’Américaine Dua Saleh, ou encore l’étoile montante Eesah Yasuke.

Où: Liège. Avec: PNL, Damso, Tyler, The Creator, Ninho… Prix: 80 euros par jour, 187 euros le pass 4 jours. Infos: www.lesardentes.be