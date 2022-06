Une petite ville de la province française voit se multiplier les lettres anonymes diffamant un médecin accusé de pratiquer des avortements clandestins. Qui se cache sous la mystérieuse signature “Le Corbeau”? Le docteur Germain, principale victime de ses agissements, va mener l’enquête… Le suspense permanent et la noirceur assumée du film de Clouzot s’allient à une peinture sociale des plus grinçantes dans un film hautement mémorable. Le futur réalisateur des Diaboliques s’inspire d’une affaire réelle, survenue à Tulle au tournant des années 1910 et 1920. Mais tourné en 1943, durant l’occupation nazie, Le Corbeau valut des ennuis au cinéaste. Le film fut interdit, vu par certains comme un acte de collaboration, alors même que d’autres y lurent une critique de la délation très courante durant la guerre envers les Juifs et les résistants. Le débat fut intense, Clouzot faisant l’objet d’une suspension professionnelle provisoire, avant de reprendre sa trajectoire avec la réussite que l’on sait.

Drame policier de Henri-Georges Clouzot. Avec Pierre Fresnay, Ginette Leclerc, Pierre Larquey. 1943. 8