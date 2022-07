«SunSystem»

Depuis sa première mixtape officielle en 2019, Lala &ce – Mélanie Berthinier pour l’état civil – trace son propre chemin sur la scène rap hexagonale. Pour décrire son univers, on parle souvent d’une musique brumeuse, le flow ouaté de l’intéressée comatant sur des ambiances souvent sombres. Un an après son premier album, Everything Tasteful, elle persiste et signe, tout en élargissant encore son terrain de jeu. Comme la pochette et le titre du projet le laissent deviner, SunSystem amène de nouvelles couleurs, plus solaires et amoureuses. Elles vont particulièrement bien à Lala &ce qui, sans rien perdre de son charisme nébuleux, semble baisser la garde (Control), parfaitement à l’aise sur des couleurs plus afro (l’excellent Faster avec Midas The Jagaban).