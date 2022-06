La Méthode Williams

Le soufflet administré par Will Smith à Chris Rock lors de la cérémonie des Oscars a presque fait oublier que l’acteur avait été couronné pour sa prestation dans King Richard. Il y est bluffant sous les traits de Richard Williams, père de Venus (Saniyya Sidney) et Serena (Demi Singleton), tête de bois sur short trop ajusté, et s’arrimant envers et contre tous au plan qu’il avait échafaudé pour faire des deux sœurs de Compton les reines du tennis mondial. Reinaldo Marcus Green trouve là la matière d’un biopic classique dont le côté “biographie autorisée” n’entame pas l’intérêt, le sport s’y faisant moteur d’ascension sociale et d’affirmation de soi. Ce que Will Smith résume en bonus: “ C’est l’histoire du rêve américain” .

De Reinaldo Marcus Green. Avec Will Smith, Demi Singleton, Saniyya Sidney. 2 h 24. Dist: Warner. Disponible en Blu-ray, DVD et VOD. 7