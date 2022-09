Du 22 au 29/09

Le 27 septembre, la Belgique francophone est en fête. Si la Grand-Place de Bruxelles accueillera quelques grands noms (Benjamin Biolay, Lous and the Yakuzas…), la scène indé aura droit à ses rendez-vous avec le public, de Silly à Liège et Louvain-la-Neuve, avec, en vrac: La Jungle, Lubiana, Gros Cœur, Thot, Charlène Darling… Plusieurs séances de cinéma gratuites à travers tout le territoire sont également prévues.